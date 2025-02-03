Динамо продлит контракт с вингером, которого отказалось отдавать в Англию

Украинский вингер " Динамо " Назар Волошин в ближайшее время продлит контракт с киевским нынешним клубом, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

Действующее соглашение 21-летнего футболиста с киевском клубомрассчитано до 30 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, в котором забил 1 гол и отдал 7 ассистов.