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Динамо продлит контракт с вингером, которого отказалось отдавать в Англию

Премьер-лига
Обновлено

Назар Волошин подпишет новый контракт с киевским клубом

Динамо продлит контракт с вингером, которого отказалось отдавать в Англию

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинский вингер "Динамо" Назар Волошин в ближайшее время продлит контракт с киевским нынешним клубом, сообщает издание Dynamo.kiev.ua.

Действующее соглашение 21-летнего футболиста с киевском клубомрассчитано до 30 декабря 2025 года.

В текущем сезоне Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, в котором забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

Недавно была информация, что "Динамо" отклонило предложение английского "Сандерленда" по аренде Назара Волошина с опцией последующего выкупа.

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Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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