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Динамо продлит контракт с вингером, которого отказалось отдавать в Англию
Назар Волошин подпишет новый контракт с киевским клубом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский вингер "
Действующее соглашение 21-летнего футболиста с киевском клубомрассчитано до 30 декабря 2025 года.
В текущем сезоне Назар Волошин провел 27 матчей на клубном уровне, в котором забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
Недавно была информация, что
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