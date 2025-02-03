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Теперь - официально. Зубков стал игроком турецкого клуба. ВИДЕО

Премьер-лига

Вингер перешел в Трабзонспор

Теперь - официально. Зубков стал игроком турецкого клуба. ВИДЕО

instagram.com/trabzonspor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Шахтера" Александр Зубков официально перешел в турецкий "Трабзонспор".

Об этом одновременно объявили оба клуба.

Условия контракта и перехода турецкий клуб пока не сообщает, но по данным Transfermarkt, "Шахтер" получит за игрока 6 млн евро.

Александр Зубков является воспитанником Академии "Шахтера". 23 сентября 2015-го дебютировал в составе главной команды "горняков". Всего в футболке "оранжево-черных" провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины. В сезоне-2024/25 на счету полузащитника 21 матч за дончан, 7 голов и 6 ассистов.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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