Теперь - официально. Зубков стал игроком турецкого клуба. ВИДЕО

Украинский вингер " Шахтера " Александр Зубков официально перешел в турецкий "Трабзонспор".

Об этом одновременно объявили оба клуба.

Условия контракта и перехода турецкий клуб пока не сообщает, но по данным Transfermarkt, "Шахтер" получит за игрока 6 млн евро.

Александр Зубков является воспитанником Академии "Шахтера". 23 сентября 2015-го дебютировал в составе главной команды "горняков". Всего в футболке "оранжево-черных" провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины. В сезоне-2024/25 на счету полузащитника 21 матч за дончан, 7 голов и 6 ассистов.