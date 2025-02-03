Маркевич: Взяли мы в Карпаты Ариэльсона, а у него вавка в голове… Он реально "крейзи"

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в свете неутешительных результатов наших команд в еврокубках порассуждал о будущем нашего футбола.

"Все упирается в войну. Надо переждать, пережить как-нибудь. Вообще-то проблема комплексная. Во-первых – низкий уровень чемпионата. Практически все матчи УПЛ проходят даже не на средних, а низких скоростях. Нет у "Динамо" и "Шахтера" достойной оппозиции на внутренней арене. Основная причина плохих выступлений наших ведущих команд в еврокубках – низкий уровень УПЛ.

Во-вторых, нужно менять подход в воспитании молодых футболистов. Академии или детско-юношеские спортивные школы должны поставлять во взрослые команды хороших, сформированных воспитанников.

В-третьих, повторюсь, наши клубы нуждаются в качественных легионерах, потому что те, которые сейчас играют… знаете, лучше бы уже наши играли, может, толку больше было. Посмотрите на цены, которые за легионеров платят сейчас…

Вам бы Красников мог рассказать, как следует легионеров выбирать, но я тоже был в теме, когда работал в "Металлисте". Мы даже не рассматривали легионера, если он стоил менее пяти миллионов долларов, а сейчас клубы УПЛ покупают по миллиону, по 500 тысяч… Будет качественный игрок, сколько стоить? Бесполезная трата денег.

Вот взяли мы в "Карпаты" из "Полесья" Ариэльсона, а у него вавка в голове… Он реально "крейзи", я не знал, что с ним делать. Вот такие к нам легионеры призжают. Или вот тот из ЛНЗ (речь о Фрэнсисе Момо, – прим.), толком и не поиграл за команду, а уже не хочет в Украину возвращаться. Зачем таких легионеров приглашать? Это все равно что курить деньги", - сказал Маркевич.