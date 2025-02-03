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СМИ: Переход Дячука в Сарагосу - лишь вопрос времени

Премьер-лига
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Если не успеют подписать украинца сегодня - вернутся к вопросу летом

СМИ: Переход Дячука в Сарагосу - лишь вопрос времени

Фото: Динамо

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В Испании подтверждают активный интерес "Сарагосы" к защитнику "Динамо" Максиму Дячуку.

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По данным El Periódico, испанский клуб попытается подписать игрока до закрытия трансферного окно, которое закрывается сегодня. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Впрочем, также отмечается, что если испанский клуб не успеет подписать игрока зимой, то трансфер будет проведен летом, и что это лишь вопрос времени.

Максим дебютировал в первой команде киевлян в сезоне 2022/23. С того времени Дячук провел 43 встречи во всех соревнованиях. В январе он участвовал в трех спаррингах.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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