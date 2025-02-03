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Дубля Гайдучика не хватило. Верес на сборах проиграл северным македонцам

Премьер-лига

Верес проиграл Шкупи 2:4

Дубля Гайдучика не хватило. Верес на сборах проиграл северным македонцам

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3 февраля "Верес" провел свой очередной спарринг на турецких сборах. Соперником ровенчан был "Шкупи" из Северной Македонии.

Первый тайм лучше провела украинская команда, в которой феерил Гайдучик, который оформил дубль, на что "Шкупи" ответил одним голом.

А вот второй тайм уже лучше провели македонцы, которые забили трижды и одержали итоговую победу 4:2.

В конце недели соперником ровенчан станет норвежский Гам-Кам.

"Верес" – "Шкупи" (Скопье, Северная Македония) 2:4

Голы: Гайдучик (37, 39) – 31, 57, 77, 83

На 39-й минуте Николай Гайдучик не реализовал пенальти (вратарь).

"Верес": Кожухарь (Когут, 61) - Протасевич (Данников, 61), Чечер (Смиян, 61), Вовченко (Козубенко), Шевченко, Харатин (Баран, 61), Клец (Кучеров, 61), Шарай (Нонго, 61) , Дахновский, Степанюк (Воробяк, 61), Гайдучик.

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