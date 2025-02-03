Не сошлись в цене. Шведский клуб вел переговоры по защитнику Динамо

Шведский клуб "Сириус" вел с " Динамо " переговоры относительно трансфера 20-летнего защитника Игоря Горбача, который играет в аренде в "Заре".

Как сообщает журналист Сергей Тищенко, клубы, в итоге, так и не смогли договорить по сумме трансфера: киевский клуб запросил ту сумму, которую отказалось давать руководство шведского коллектива.

Стоит отметить, что недавно игроком "Сириуса" стал другой украинец – Богдан Милованов.

В текущем сезоне Игорь Горбач провел 17 матчей за "Зарю", в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.