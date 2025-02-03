"Сумма - топ, отпускайте парня", - Милевский дал трансферный совет Суркису

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на последние новости о неудавшемся трансфере опорного хавбека киевлян Владимира Бражко в АПЛ.

Сегодня президент Динамо Игорь Суркис заявил , что предложение "Вулверхэмптона" по Бражко было отклонено в интересах киевлян, которые не готовы расставаться с одним из ключевых игроков.

"Сумма - топ, отпускайте парня, если 20 миллионов дают! Почему многие хорваты играют в Европе? Потому что "Динамо" Загреб или "Хайдук", если есть какие-то варианты (3, 6, 7 миллионов), то они сразу продают и занимаются другими игроками, это есть уровень. Более того у нас U-19 нормальная. Отпускайте парня. Что вы ждете? Это же хорошо, когда люди играют в Европе, в АПЛ", – сказал Милевский.

Напомним, что в этом сезоне Владимир Бражко провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.