Динамо отдало сына легенды клуба в аренду в Первую лигу

" Динамо " отдало в очередную аренду 19-го летнего защитника Алексея Гусева – сына легенды клуба Олега Гусева.

Как сообщает ТаТоТаке, защитник вторую часть сезона проведет в "Металлисте 1925".

Напомним, что первую половину сезона УПЛ Гусев на правах аренды провел в "Заре", где за первую команду сыграл в 2-х матчах и 4 поединка провел за команду U-19.