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Динамо отдало сына легенды клуба в аренду в Первую лигу
Алексей Гусев весной будет играть за Металлист 1925
Динамоманія/Ольга Щербицька
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Как сообщает ТаТоТаке, защитник вторую часть сезона проведет в "Металлисте 1925".
Напомним, что первую половину сезона УПЛ Гусев на правах аренды провел в "Заре", где за первую команду сыграл в 2-х матчах и 4 поединка провел за команду U-19.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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