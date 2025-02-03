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Динамо отдало сына легенды клуба в аренду в Первую лигу

Премьер-лига

Алексей Гусев весной будет играть за Металлист 1925

Динамо отдало сына легенды клуба в аренду в Первую лигу

Динамоманія/Ольга Щербицька

Новина українською

"Динамо" отдало в очередную аренду 19-го летнего защитника Алексея Гусева – сына легенды клуба Олега Гусева.

Как сообщает ТаТоТаке, защитник вторую часть сезона проведет в "Металлисте 1925".

Напомним, что первую половину сезона УПЛ Гусев на правах аренды провел в "Заре", где за первую команду сыграл в 2-х матчах и 4 поединка провел за команду U-19.

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Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Алексей Гусев
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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