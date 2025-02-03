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Новый претендент. Итальянский гранд заинтересовался Бражко

Премьер-лига

Но это не ранее лета

Новый претендент. Итальянский гранд заинтересовался Бражко

dynamo.kiev.ua

Новина українською

"Милан" проявляет серьезный интерес к опорнику "Динамо" Владимиру Бражко, сообщает Футбол 24.

"Россонери" не могут подписать украинца из-за отсутствия свободных слотов для игроков без паспорта ЕС, однако готовы вернуться к этому вопросу летом.

Ожидается, что сумма потенциального трансфера может составить 25 миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, что этой зимой у "Динамо" было предложение по игроку от английского "Вулверхэмптона", который предлагал 20 млн евро, но киевский клуб ответил отказом.

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Динамо (Киев) Милан Владимир Бражко
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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