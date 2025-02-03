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Новый претендент. Итальянский гранд заинтересовался Бражко
Но это не ранее лета
dynamo.kiev.ua
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"Россонери" не могут подписать украинца из-за отсутствия свободных слотов для игроков без паспорта ЕС, однако готовы вернуться к этому вопросу летом.
Ожидается, что сумма потенциального трансфера может составить 25 миллионов евро без учета бонусов.
Напомним, что этой зимой у "Динамо" было предложение по игроку от английского "Вулверхэмптона", который предлагал 20 млн евро, но киевский клуб ответил отказом.
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