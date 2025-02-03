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Шахтер близок к подписанию 19-летнего центрбека из Боливии
Боливар хочет получить за парня миллион долларов
фото из соцсетей
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Отмечается, что боливийский клуб готов продать своего игрока, если "Шахтер" предложит за него 1 миллион долларов.
Trasfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.
Отметим, что Арройо провел 3 матча за первую команду "Боливара", в которых отдал ассист. Также парень играет за молодежную сборную Боливии.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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