Шахтер близок к подписанию 19-летнего центрбека из Боливии

" Шахтер " близок к подписанию 19-летнего центрального защитника боливийского "Боливара" Диего Арройо. Об этом сообщает местный журналист Аугустин Суарес.

Отмечается, что боливийский клуб готов продать своего игрока, если "Шахтер" предложит за него 1 миллион долларов.

Trasfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

Отметим, что Арройо провел 3 матча за первую команду "Боливара", в которых отдал ассист. Также парень играет за молодежную сборную Боливии.