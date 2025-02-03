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Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко
План прост - получить больше денег
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему президент "
По данным источника, план Суркиса заключается в том, что киевлянам удастся продать Бражко за куда более солидные цифры, если киевляне выйдут в основной этап Лиги чемпионов.
Напомним, что уже после эпопеи с "Вулверхэмптоном" появилась информация
Отметим, что в этом сезоне хавбек провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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