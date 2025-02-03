Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему президент " Динамо " Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский "Вулверхэмптон" за 20 млн евро.

По данным источника, план Суркиса заключается в том, что киевлянам удастся продать Бражко за куда более солидные цифры, если киевляне выйдут в основной этап Лиги чемпионов.

Напомним, что уже после эпопеи с "Вулверхэмптоном" появилась информация о заинтересованности в Бражко от "Милана".

Отметим, что в этом сезоне хавбек провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.