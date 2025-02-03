  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко

Премьер-лига
Обновлено

План прост - получить больше денег

Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему президент "Динамо" Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский "Вулверхэмптон" за 20 млн евро.

По данным источника, план Суркиса заключается в том, что киевлянам удастся продать Бражко за куда более солидные цифры, если киевляне выйдут в основной этап Лиги чемпионов.

Напомним, что уже после эпопеи с "Вулверхэмптоном" появилась информация о заинтересованности в Бражко от "Милана".

Отметим, что в этом сезоне хавбек провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Шахтер близок к подписанию 19-летнего центрбека из Боливии
yellow-arrow
"Сумма - топ, отпускайте парня", - Милевский дал трансферный совет Суркису
yellow-arrow
Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом
Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык Вулверхэмптон Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости