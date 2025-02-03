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Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом

Премьер-лига

Хавбек остается в Украине

Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом

Фото: УАФ

Новина українською

Опорный хавбек "Александрии" Иван Калюжный определился со своим новым клубом.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с лета футболист будет выступать за "Металлист 1925", с которым уже подписал предварительный контракт.

Нынешний сезон он доигрывает в составе "Александрии", после чего покинет команду по окончанию контракта на правах свободного агента.

Напомним, что Калюжный уже выступал в харьковском коллективе в сезоне 2018/19 на правах аренды.

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ФК Александрия Иван Калюжный Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
03.02.2025 в 23:28
Похоже Ахметова на Шахтер все
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
03.02.2025 в 23:28
Похоже Ахметова на Шахтер все
Ответить
0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.02.2025 в 23:13
суркис тварюка катсапская мой сраку мы уже идём!
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