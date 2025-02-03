Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом

Опорный хавбек " Александрии " Иван Калюжный определился со своим новым клубом.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с лета футболист будет выступать за "Металлист 1925", с которым уже подписал предварительный контракт.

Нынешний сезон он доигрывает в составе "Александрии", после чего покинет команду по окончанию контракта на правах свободного агента.

Напомним, что Калюжный уже выступал в харьковском коллективе в сезоне 2018/19 на правах аренды.