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Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом
Хавбек остается в Украине
Фото: УАФ
Опорный хавбек "
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с лета футболист будет выступать за "Металлист 1925", с которым уже подписал предварительный контракт.
Нынешний сезон он доигрывает в составе "Александрии", после чего покинет команду по окончанию контракта на правах свободного агента.
Напомним, что Калюжный уже выступал в харьковском коллективе в сезоне 2018/19 на правах аренды.
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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Море23 (Одесса)
03.02.2025 в 23:28
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