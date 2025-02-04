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Нигерийский защитник прибыл на просмотр в Левый Берег
Может быть новичок
instagram.com/fc_liviybereh
В расположении "Левого Берега" на подготовительном этапе в Турции прибыл потенциальный новичок.
О нем рассказал главный тренер Виталий Первак:
"Это левый защитник из Нигерии. Ранее он выступал за один из болгарских клубов. Поскольку "Левый Берег" сыграл в Турции только один спарринг, то мы еще не определились, останется ли африканец в нашей команде.
В первом контрольном матче с болгарской "Фратрией" мы провели два тайма разными составами. Свое преимущество материализовали в три забитых мяча после перерыва. Важно, что все подопечные избежали повреждений", - сказал Первак.
Напомним, что следующий спарринг "Левый Берег" проведет 5 февраля с командой "Самгурали" из Грузии.
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