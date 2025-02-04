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Федорчук: Не видел у Шахтера командного духа, нет достаточной коммуникации между игроками, нет дружбы вне поля

Премьер-лига

По итогам еврокубкового сезона

Федорчук: Не видел у Шахтера командного духа, нет достаточной коммуникации между игроками, нет дружбы вне поля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о проблемах в игре "Шахтера" в нынешнем еврокубковом сезоне.

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"Лично у меня есть немало вопросов к тренерскому штабу "горняков", Марино Пушича.

Почему он в еврокубках отдает приоритет бразильцам? Для него главное почему-то их заиграть, а они, хоть и играют иногда неплохо, но не дают результат. Такое впечатление, что они недостаточно мотивированы. А между тем, самые дорогие продажи "Шахтера" в последние годы – это украинцы.

Как-то без огня команда играла в общем, безвольно даже иногда. Например, с ПСВ (2:3), с "Баварией" (1:5) и "Аталантой" (0:3) я не видел у "Шахтера" командного духа. Возможно, это связано с тем, что нет достаточной коммуникации между игроками, нет дружбы вне поля. Я не видел у "Шахтера" лидера, а тут еще и ушел Степаненко…", - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Шахтер (Донецк)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Противгресс (Харків)
04.02.2025 в 01:38
Як на мене до деокупації "дружби" і не повинно бути: зброя до рук і звільняти власне місто. Фанбаза також до лав! тому рейтинги повинні бути на 0. За неньку Вкраїну милу!
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Комментарии 1
Противгресс (Харків)
04.02.2025 в 01:38
Як на мене до деокупації "дружби" і не повинно бути: зброя до рук і звільняти власне місто. Фанбаза також до лав! тому рейтинги повинні бути на 0. За неньку Вкраїну милу!
Ответить
0
0

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