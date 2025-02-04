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Федорчук: Не видел у Шахтера командного духа, нет достаточной коммуникации между игроками, нет дружбы вне поля
По итогам еврокубкового сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказал свое мнение о проблемах в игре "Шахтера" в нынешнем еврокубковом сезоне.
"Лично у меня есть немало вопросов к тренерскому штабу "горняков", Марино Пушича.
Почему он в еврокубках отдает приоритет бразильцам? Для него главное почему-то их заиграть, а они, хоть и играют иногда неплохо, но не дают результат. Такое впечатление, что они недостаточно мотивированы. А между тем, самые дорогие продажи "Шахтера" в последние годы – это украинцы.
Как-то без огня команда играла в общем, безвольно даже иногда. Например, с ПСВ (2:3), с "Баварией" (1:5) и "Аталантой" (0:3) я не видел у "Шахтера" командного духа. Возможно, это связано с тем, что нет достаточной коммуникации между игроками, нет дружбы вне поля. Я не видел у "Шахтера" лидера, а тут еще и ушел Степаненко…", - сказал Федорчук.
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