ФОТО. Шахтер возобновил тренировки на сборе в Турции

В понедельник, 3 февраля, после нескольких дней отдыха и восстановления игроки "Шахтера" вернулись к работе и провели тренировку в турецком Белеке.

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Под руководством главного тренера дончан Марино Пушича занималась группа из 21 футболиста, а остальные "горняки", в том числе сборники, присоединятся в ближайшие дни. Для начала тренерский штаб предложил подопечным активацию в фитнес-центре, после этого были разминка на поле, квадраты и другие упражнения на держание мяча и скорость принятия решений, отработка короткого и среднего паса, а также ударов по воротам. В целом сессия длилась почти полтора часа.

Планируется, что во время второго этапа зимних сборов "Шахтер" проведет несколько контрольных поединков. Информация о соперниках и датах матчей будет объявлена позже.