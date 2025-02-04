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Португалец Полесья рассказал, почему принял предложение клуба
Вингер постепенно адаптируется к новой команде
Фото: ФК Полісся
21-летний вингер Андре Гонсалвеш, который перешел в "Полесье" из португальского "Эшторила", поделился своими впечатлениями от пребывания в житомирском клубе.
- Андре, во-первых, приветствуем тебя в "Полесье". Ты уже провел здесь несколько тренировок. Поделись впечатлениями. Вижу, что немного уставший, или это так визуально выглядит?
- Спасибо. Да, тренировка была интенсивной, но я хорошо адаптируюсь. По крайней мере, думаю, что хорошо адаптируюсь.
- Главные твои скиллы? Познакомь нас и болельщиков "Полесья", что за футболист пришел?
- Моя самая сильная сторона - это игра один в один, дриблинг. У меня также хорошая подача. Как по мне - это мои главные скиллы.
- Почему ты принял предложение "Полесья"?
- Когда я узнал, что мной интересуется "Полесье", я расспросил: что это за клуб, какие его амбиции, увидел инфраструктуру. Одним из приоритетов для меня было, что клуб играет в Премьер-лиге. Также пообщался со знакомым футболистом - Рафаэлем Бандейрой.
- Когда тебя представляли, говорили, что для тебя такой шанс проявить себя, или ты будешь в основной команде, или ты будешь за "Полесье-2" играть. Ты чувствуешь в себе силы, стремление, что ты достоин основы?
- Да, да, я буду делать все от себя зависящее. Отдам все свои силы, и надеюсь, что буду играть на самом высоком уровне, - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
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