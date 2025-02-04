Португалец Полесья рассказал, почему принял предложение клуба

21-летний вингер Андре Гонсалвеш, который перешел в "Полесье" из португальского "Эшторила", поделился своими впечатлениями от пребывания в житомирском клубе.

- Андре, во-первых, приветствуем тебя в "Полесье". Ты уже провел здесь несколько тренировок. Поделись впечатлениями. Вижу, что немного уставший, или это так визуально выглядит?

- Спасибо. Да, тренировка была интенсивной, но я хорошо адаптируюсь. По крайней мере, думаю, что хорошо адаптируюсь.

- Главные твои скиллы? Познакомь нас и болельщиков "Полесья", что за футболист пришел?

- Моя самая сильная сторона - это игра один в один, дриблинг. У меня также хорошая подача. Как по мне - это мои главные скиллы.

Читайте также Полесье рассматривает сотрудничество с воспитанником швейцарского футбола

- Почему ты принял предложение "Полесья"?

- Когда я узнал, что мной интересуется "Полесье", я расспросил: что это за клуб, какие его амбиции, увидел инфраструктуру. Одним из приоритетов для меня было, что клуб играет в Премьер-лиге. Также пообщался со знакомым футболистом - Рафаэлем Бандейрой.

- Когда тебя представляли, говорили, что для тебя такой шанс проявить себя, или ты будешь в основной команде, или ты будешь за "Полесье-2" играть. Ты чувствуешь в себе силы, стремление, что ты достоин основы?

- Да, да, я буду делать все от себя зависящее. Отдам все свои силы, и надеюсь, что буду играть на самом высоком уровне, - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.