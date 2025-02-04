Йожеф Сабо: С высоким уровнем нашего футбола нужно подождать

Экс-наставник киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в разговоре с корреспондентом UA-Футбол оценил выступления наших грандов в основном раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы и поделился мнением по поводу будущего нашего футбола.

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- Насколько вас разочаровали выступления донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на этом отрезке еврокубковой гонки?

- Ничего особенного я от наших грандов не ожидал, ведь у нас война. Да и вообще, о чем можно говорить, если у того же "Динамо" совсем молодая команда. Мы видим, как они играют и что могут показать. То, что в последней встрече динамовцы выиграли у латвийской РФШ, не является чем-то особенным. Ну, победили рижан – и что? Вместо этого расписали: мол, с 36-го места в турнирной таблице Лиги Европы поднялись на 34-е – это ого-го! А что касается "Шахтера", то у него по достижениям в Лиге чемпионов то же самое "ничего". Разве что на три очка больше "Динамо" набрали. Но как бы то ни было, а у меня нет критики. Я понимаю: идет война, и никто из нормальных футболистов не приедет – ни в "Динамо", ни в "Шахтер". К сожалению, с высоким уровнем нашего футбола нужно подождать. Пока даже сложно представить, что с ним вообще будет. Будет катастрофа.

– Что вы имеете в виду?

– Родственники вывезли всех наших юных футболистов в возрасте от 13 до 16 лет за границу. Все они уже давно учатся футболу в юношеских командах разных стран Европы, и, скорее всего, уже не вернутся домой в Украину. Потому и говорю, что будет катастрофа. Закончится, дай Бог, война – и что дальше? Будут ощутимы серьезные пробелы, ведь для того, чтобы поднять уровень нашего футбола, футболистов просто не будет. Снова клубам придется покупать игроков из-за границы, если будут деньги. И если кто-нибудь согласится приехать.

– В последнее время "Шахтер" стал продавать одного игрока за другим. Только за последние две недели донецкий клуб покинули Даниил Сикан, Тарас Степаненко и Александр Зубков. Насколько оправданы эти трансферы?

– Я не думал над глубинностью этих шагов. Относительно Степаненко могу сказать, что он уже достаточно поиграл за "Шахтер", и следует учитывать, что ему уже 35 лет и прежней скорости уже нет. Так что это нормально, что перешел в заграничный клуб. А Сикан не так уж долго играл за "Шахтер". В нынешнем сезоне еще выходил в составе, но я не вижу в нем футболиста экстракласса. Не думаю, что в "Трабзонспоре" он покажет свой класс. Что касается Зубкова, то это неплохой футболист. Но будем откровенны: его не отнесешь к категории "топ", когда можно сожалеть, что потеряли такого игрока. Ничего страшного в этом не вижу.

– В нынешнем чемпионате "Динамо" стремится получить золотые награды. Учитывая это, не может ли продажа основного вратаря Георгия Бущана в Саудовскую Аравию расцениваться как преждевременная?

– Трудно сказать однозначно, что и как. Дело в том, что на зимний перерыв "Динамо" и "Шахтер" ушли с 10-очковым разрывом в пользу первого из клубов. Думаю, что динамовцы и станут чемпионами. А что касается последнего рубежа, то Бущана сможет достойно заменить Руслан Нещерет.

– Не слишком ли надолго засиделся в "Динамо" Николай Шапаренко?

– Ой, я даже не понимаю, что случилось с этим парнем. Он прогрессировал буквально на глазах, и вырос в хорошего полузащитника. Шапаренко и умеет защищаться, и имеет хорошо поставленный удар… Но вот после того, как получил травму, у него игра никак не идет. И что сейчас с этим игроком - даже не знаю. Что-то там у него случилось. Не хотелось бы предполагать, что у парня появилась "звездная болезнь", как это иногда бывает, когда ты взлетаешь вверх. Правда, обычно потом падаешь вниз. Так бывает в футболе. Амурные дела? Тоже вполне возможно.

– Наверное, отпускать за границу полузащитника "Динамо" нужно было раньше…

- В Европе есть разные специалисты, которые хорошо знают, как и кого купить. Шапаренко – хороший парень, показывавший качественную игру. Так что жаль, что в последнее время все изменилось.