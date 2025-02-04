Динамо не смогло договориться о трансфере центрбека Окона

"Динамо" не удалось договориться о контракте с центральным защитником Име Оконом, который находился на просмотре в киевском клубе. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

И именно поэтому в последний момент сорвался переход центрбека киевлян Максима Дячука в испанскую "Сарагосу". Ожидалось, что Дячук перейдет на правах аренды в клуб Сегунды с правом выкупа за 1-1,5 миллиона евро.

Также была информация, что если "Сарагоса" не успеет подписать украинца зимой, то трансфер будет проведен летом, и что это лишь вопрос времени.

Ранее "Динамо" отказалось продавать Бражко в английский "Вулверхемптон".