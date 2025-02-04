Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо не смогло договориться о трансфере центрбека Окона
Это привело к срыву трансфера Дячука в Испанию
Фото - Динамо
"Динамо" не удалось договориться о контракте с центральным защитником Име Оконом, который находился на просмотре в киевском клубе. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
И именно поэтому в последний момент сорвался переход центрбека киевлян Максима Дячука в испанскую "Сарагосу". Ожидалось, что Дячук перейдет на правах аренды в клуб Сегунды с правом выкупа за 1-1,5 миллиона евро.
Также была информация, что если "Сарагоса" не успеет подписать украинца зимой, то трансфер будет проведен летом, и что это лишь вопрос времени.
Ранее "Динамо" отказалось продавать Бражко в английский "Вулверхемптон".
Популярное сейчас
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко
- "Сумма - топ, отпускайте парня", - Милевский дал трансферный совет Суркису
- Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода