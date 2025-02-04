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Первый зимний новичок. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы

Премьер-лига

Аренда с опцией выкупа

Первый зимний новичок. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" объявил о подписании 23-летнего венесуэльского вингера Глейкера Мендоза. Арендное соглашение рассчитано сроком на 1 год с опцией выкупа.

Он будет играть под номером 28.

"Мы давно следили за этим игроком. Мендоса имеет неплохие скоростные данные, может закрыть сразу три разные позиции, поэтому мы на него очень надеемся", - сказал генеральный директор "красно-белых" Владимир Баенко.

Мендоза начинал профессиональную карьеру в "Ангостуре", после чего год выступал в аренде. Чемпион Венесуэлы 2024 в составе "Депортиво Тачиры", 11-кратного победителя национального первенства. В январе этого года он дебютировал за национальную сборную Венесуэлы.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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