Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Еще одна легенда покидает нас". Капитан Шахтера отреагировал на уход Зубкова
Николай Матвиенко обратился к Александру Зубкову
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник и капитан донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал уход полузащитника Александра Зубкова в турецкий "Трабзонспор".
"Еще одна легенда покидает нас. Нам будет тебя не хватать.
Здоровье крепкого, много голов и побед. P.S Где мне теперь подстригаться?", – написал Матвиенко в своем Instagram.
Напомним, ранее "Шахтер" продал Даниила Сикана в "Трабзонспор". Также ряды "горняков" покинул Тарас Степаненко, перешедший в турецкий "Эюпспор".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко
- Сумма с шестью нулями. Бонусы за Забарного приносят Динамо каждый год неплохие деньги
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000