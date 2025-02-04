"Еще одна легенда покидает нас". Капитан Шахтера отреагировал на уход Зубкова

Защитник и капитан донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал уход полузащитника Александра Зубкова в турецкий "Трабзонспор".

"Еще одна легенда покидает нас. Нам будет тебя не хватать.

Здоровье крепкого, много голов и побед. P.S Где мне теперь подстригаться?", – написал Матвиенко в своем Instagram.