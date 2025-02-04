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"Еще одна легенда покидает нас". Капитан Шахтера отреагировал на уход Зубкова

Премьер-лига

Николай Матвиенко обратился к Александру Зубкову

"Еще одна легенда покидает нас". Капитан Шахтера отреагировал на уход Зубкова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник и капитан донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал уход полузащитника Александра Зубкова в турецкий "Трабзонспор".

"Еще одна легенда покидает нас. Нам будет тебя не хватать.

Здоровье крепкого, много голов и побед. P.S Где мне теперь подстригаться?", – написал Матвиенко в своем Instagram.

Напомним, ранее "Шахтер" продал Даниила Сикана в "Трабзонспор". Также ряды "горняков" покинул Тарас Степаненко, перешедший в турецкий "Эюпспор".

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Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Александр Зубков
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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