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Стала известна возможная зарплата Калюжного в Металлисте 1925
Ожидается, что он перейдет в харьковский клуб летом
Фото: Instagram
Накануне сообщалось о том, что опорный хавбек "Александрии" Иван Калюжный летом перейдет в "Металлист 1925".
По информации журналиста Сергея Тищенко, в харьковском клубе футболист будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц - в 5 раз больше, чем в "Александрии". Также в соглашении предусмотрен подписной бонус для игрока, который, по мнению источника, будет составлять его годовую зарплату.
В текущем сезоне Калюжный провел 16 матчей за "горожан", в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.
К слову, Иван уже выступал в "Металлисте 1925" в сезоне 2018/19 на правах аренды.
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