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Динамо назвало еще одного спарринг-партнера на зимнем сборе

Премьер-лига

Румынский клуб

Динамо назвало еще одного спарринг-партнера на зимнем сборе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Киевское "Динамо" продолжает подготовку в Турции к возобновлению сезона на внутренней арене. Кроме тренировочного процесса, "бело-синие" планируют проведение ряда контрольных матчей.

Сейчас определился еще один спарринг-партнер киевлян. Соперником команды Александра Шовковского станет румынский клуб "Чиксереда Меркуря Чук". Поединок состоится 11 февраля и начнется в 15:00 по Киеву.

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Как известно, "Динамо" сыграет с северомакедонской "Шкендией" (6 февраля, 16:00) и датским "Эсбьергом" (10 февраля, 16:00).

В то же время отмечается, что в программе контрольных матчей возможны изменения.

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Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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