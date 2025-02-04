Волевая победа. Черноморец обыграл в спарринге экс-клуб Бабича

"Черноморец" взял верх над болгарской "Фратрией“ в контрольном матче.

Счет встречи открыл коллектив из Варны, но дальше "моряки" конвертировали свое преимущество на поле в два забитых мяча. Оба гола были забиты после передач Артема Габелока.

"Фратрия" основана в 2021 году. В 2022-2024 гг. ее возглавлял нынешний рулевой "Черноморца" Александр Бабич. Сейчас команда занимает 14 место во втором дивизионе чемпионата Болгарии.

Также во "Фратрии" работают хорошо известные в Одессе Александр Лавренцов (тренер вратарей) и Денис Васин (тренер).

04.02.2025. Манавгат (Турция). Стадион "Emirhan sport center"

"Черноморец" - "Фратрия“ - 2:1 (1:1)

«Черноморец": 1 тайм - Вичный, Кайо Гомес, Ермаков, Кратов, «просмотр», Шпорн, Габелок, "просмотр", Попов, Шевцов, Хобленко (капитан); 2 тайм - Набит, Кисель, Ермаков (Ярмола, 61), Лацабидзе, "просмотр" (Крайник, 61), Шпорн (Сигеев, 61), Габелок (Григорчук, 61), Пшеничнюк, Мустафаев, Янаков, Хобленко (капитан) (Безбородько, 61).

Голы: Шевцов (42), Хобленко (48) - ... (29)