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"Уверен, что сделал все правильно". Весесуэлец высказался о своем переходе в Кривбасс
Глейкер Мендоза прокомментировал свой переход в новую команду
Фото: ФК Кривбас
Венесуэльский новичок "Кривбасса" Глейкер Мендоза поделился эмоциями после подписания контракта с криворожским клубом.
- Глейкер, поздравляем в красно-белой семье.
- Спасибо! Очень рад присоединиться к "Кривбассу". Хочу, чтобы вы знали, что я буду отдаваться на все сто процентов на всех тренировках, чтобы показать свою лучшую версию и хорошо выполнить свою работу.
- Поделись: как возник вариант с "Кривбассом"?
- После того, как узнал об интересе "Кривбасса", а это было несколько недель назад, я загорелся желанием присоединиться к этой команде. Я уверен, что сделал все правильно. Поэтому благодарю Бога за такую возможность в своей карьере. Буду полностью отдаваться на тренировках и матчах, буду показывать свою лучшую версию ради командного результата.
- Уже знаешь, что у "Кривбасса" лучшие болельщики?
- Да, и я очень благодарен болельщикам "Кривбасса", которые писали мне личные сообщения в соцсетях. Это было очень приятно, поэтому передаю всем красно-белым фанатам большой привет. Пусть Бог благословит вас. Уже очень скоро увидимся в Украине. Я волнуюсь перед дебютом в футболке "Кривбасса", но с нетерпением ожидаю этого момента. "Кривбасс" - ЭТО МЫ!", - приводит слова вингера официальный сайт "красно-белых".
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