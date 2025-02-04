Отголоски давней истории. Оккупационные власти Крыма во второй раз подали в суд на Динамо

Так называемые власти Крыма уже во второй раз подали в суд на киевское "Динамо".

Оккупанты намерены вернуть 30 тысяч квадратных метров территории, которую арендовали "бело-синие".



"Динамо" получило права на участок в посёлке Орджоникидзе в 2009 году. Столичный клуб планировал там строительство базы отдыха для игроков. Далее процесс затянулся, стройка не успела начаться, а в 2014-м произошла аннексия полуострова.

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"Динамо", в свою очередь, дважды продлило договор — в 2016-м и 2020-м годах.

В 2021-м оккупационные власти Крыма подали первый иск. Разбирательство безуспешно шло почти четыре года. Новый иск подан еще и на т.н власти Феодосии, дабы те признали аренду незаконной и вернули права на землю.