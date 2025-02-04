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Генеральный директор ЛНЗ прокомментировал результаты команды и назвал цели на вторую часть сезона

Премьер-лига

Черкасский клуб имеет серьезные амбиции

Генеральный директор ЛНЗ прокомментировал результаты команды и назвал цели на вторую часть сезона

18000.сom.ua

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Генеральный директор "ЛНЗ" Андрей Колесник прокомментировал результаты команды и назвал главные задачи на вторую часть сезона в УПЛ.

— Как вы оцениваете выступления команды в первом круге и в начале второго?

— Оценивать игру команды должны болельщики, ведь футбол существует именно для них. Как менеджер, я могу сказать, что первая часть чемпионата поделилась на два диаметрально противоположных периода: неплохое начало и спад в конце года, который можно охарактеризовать неудовлетворительным.

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— За какое место команда может бороться в этом сезоне?

— Мы можем считать прогрессом любое место, которое будет выше нашего прошлого результата. У нас есть седьмое место в УПЛ, поэтому было бы очень хорошо подняться выше, это уже будет успехом. Это абсолютно реально, ведь турнирная таблица показывает, что много команд идут рядом, поэтому несколько удачных результатов могут поднять нас очень высоко.

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Напомним, что сейчас "ЛНЗ" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков после 17-ти туров.

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ЛНЗ (Черкассы) Андрей Колесник
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Источник:
ЛНЗ Черкаси
Опубликовал: Андрей Журба
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