Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генеральный директор ЛНЗ прокомментировал результаты команды и назвал цели на вторую часть сезона
Черкасский клуб имеет серьезные амбиции
18000.сom.ua
Генеральный директор "ЛНЗ" Андрей Колесник прокомментировал результаты команды и назвал главные задачи на вторую часть сезона в УПЛ.
— Как вы оцениваете выступления команды в первом круге и в начале второго?
— Оценивать игру команды должны болельщики, ведь футбол существует именно для них. Как менеджер, я могу сказать, что первая часть чемпионата поделилась на два диаметрально противоположных периода: неплохое начало и спад в конце года, который можно охарактеризовать неудовлетворительным.
— За какое место команда может бороться в этом сезоне?
— Мы можем считать прогрессом любое место, которое будет выше нашего прошлого результата. У нас есть седьмое место в УПЛ, поэтому было бы очень хорошо подняться выше, это уже будет успехом. Это абсолютно реально, ведь турнирная таблица показывает, что много команд идут рядом, поэтому несколько удачных результатов могут поднять нас очень высоко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сейчас "ЛНЗ" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков после 17-ти туров.
Популярное сейчас
- Украина - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
- Для Шапаренко было единственное предложение, но в свое время им интересовались в Серии А, – журналист
- Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки