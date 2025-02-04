Александр Бабич встретился в спарринге со старыми знакомыми

В начале последнего месяца зимы одесский "Черноморец" начал вторую половину тренировочного сбора в Турции. Сегодня в программу подготовки "моряков" к весенней части чемпионата входит два спарринга, один из которых был сыгран в курортном поселке Манавгат. Интересно, что для главного тренера одесской команды Александра Бабича он имел особое значение, ведь с ее соперником, болгарской "Фратрией", ему приходилось работать полтора года. Кстати, сейчас в тренерском штабе этого клуба до сих пор работают хорошо известные одесским болельщикам Евгений Луценко, Денис Васин и Александр Лавренцов.

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В контрольном матче с болгарами "Черноморец" пропустил первым. Голкипер "моряков" Ян Вечный не смог ничего противопоставить результативному удару игрока "Фратрии" на 29-й минуте.

Однако еще до перерыва украинская команда смогла установить равновесие. "Гол в раздевалку" после ассиста Артема Габелка записал на свой счет нападающий Илья Шевцов, еще в начале турецкого сбора находившийся в лазарете.

После возобновления игры одесситы продолжали искать кратчайшие пути к воротам "Фратрии" и вскоре им удалось добиться очередного успеха. На 48-й минуте отличился нападающий Алексей Хобленко, для которого этот гол стал третьим на сборе. И снова забить удалось благодаря передаче того же Габелка, одного из основных конструкторов атак "Черноморца" нынешнего образца.

В этом спарринге тренерский штаб одесской команды продолжил просмотр потенциальных новичков, которых на сегодняшний день трое (двое из них – бразилец Рьян Карлос и таджик Хусрав Тоиров).

"Черноморец" провел матч в следующем составе: 1-й тайм – Вечный, Гомес, Ермаков, Кратов, потенциальный новичок, Шпорн, Габелок, потенциальный новичок, Попов, Шевцов, Хобленко; 2-й тайм – Набит, Кисиль, Ермаков (Ярмола, 61), Лацабидзе, потенциальный новичок (Крайник, 61), Шпорн (Сигеев, 61), Габелок (Григорчук, 61), Пшеничнюк, Мустафаев, Янаков, Хобленко (Безбородько, 61).

Сегодня во второй половине дня "моряки" сыграют еще один контрольный матч. В нем в роли спарринг-партнера выступит грузинский клуб "Колхети 1913" из Поти.