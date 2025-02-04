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Кривенцов: Сикана Шахтеру точно не хватает
Когда есть мысли об эффективности атаки
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Этой зимой донецкий
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Учитывая, что форварды в украинском футболе уже давно на вес золота, возникает вопрос: не ослабит ли потеря Сикана атакующий потенциал команды Марино Пушича, которую ждет погоня за главным конкурентом в борьбе за чемпионство – киевским "Динамо"?
Свою точку зрения по этому вопросу в комментарии корреспонденту UA-Футбол лаконично высказал бывший игрок "горняков" и сборной Украины Валерий Кривенцов.
- Как считаете, насколько будет ощущаться нехватка в атаке "Шахтера" Даниила Сикана, недавно проданного в "Трабзонспор"?
– Могу сказать, что Сикана точно "Шахтеру" не хватает.
– Кто, на ваш взгляд, может его заменить в атаке?
– Пушич же пробует бразильцев – в частности, Эгиналду. Парень он скоростной, а вот антропометрия, правда, оставляет желать лучшего. Однако определиться с заменой у тренера есть возможность.
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