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Кривенцов: Сикана Шахтеру точно не хватает

Премьер-лига
Обновлено

Когда есть мысли об эффективности атаки

Кривенцов: Сикана Шахтеру точно не хватает

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Этой зимой донецкий "Шахтер" оставило сразу трое перебравшихся за границу футболистов. Как известно, один за другим в турецкие клубы перешли нападающий Даниил Сикан и двое полузащитников - Александр Зубков и Тарас Степаненко (двое первых – в "Трабзонспор", последний – в "Эюпспор"). Все трое уже заключили контракты и официально были представлены общественности как новые члены своих команд.

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Учитывая, что форварды в украинском футболе уже давно на вес золота, возникает вопрос: не ослабит ли потеря Сикана атакующий потенциал команды Марино Пушича, которую ждет погоня за главным конкурентом в борьбе за чемпионство – киевским "Динамо"?

Свою точку зрения по этому вопросу в комментарии корреспонденту UA-Футбол лаконично высказал бывший игрок "горняков" и сборной Украины Валерий Кривенцов.

- Как считаете, насколько будет ощущаться нехватка в атаке "Шахтера" Даниила Сикана, недавно проданного в "Трабзонспор"?

– Могу сказать, что Сикана точно "Шахтеру" не хватает.

– Кто, на ваш взгляд, может его заменить в атаке?

– Пушич же пробует бразильцев – в частности, Эгиналду. Парень он скоростной, а вот антропометрия, правда, оставляет желать лучшего. Однако определиться с заменой у тренера есть возможность.

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