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В Колосе не будет. Президент албанского клуба не хочет отпускать перспективного вингера
Кевин Додай закончит сезон в Албании
Колаж - Newsport.al
Президент албанского клуба "Влазния" Албан Джафери прокомментировал дальнейшую судьбу 19-летнего вингера команды Кевина Додая, которым в Украине активно интересовался "Колос".
"Мы получили конкретное предложение от Украины и Болгарии. Также мы говорили с "Лансом", но окончательного предложения от них не получили. Додай должен играть в пяти сильнейших лигах Европы, это мое желание. Мы хотим сохранить Кевина и выиграть с ним титул", – сообщил Джафери.
Напомним, что в этом сезоне Додай провел 22 матча в чемпионате Албании и забил пять голов. "Влазния" набрала 40 баллов и занимает второе место в лиге. Отставание от лидера – "Эгнатия" – составляет два очка, сыграно 23 тура.
???????? Vllaznia refuses offer from Ukraine for Dodaj— Albanian Football Scout ???????? (@FootballAlbXI) February 3, 2025
Vllaznia President Xhaferi: "We have received a concrete offer from Ukraine and one from Bulgaria. We spoke to RC Lens but no final offer was received. Dodaj should play in the top 5 leagues, that's my wish.
We want to keep… pic.twitter.com/LUEJGbvDu9
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