В Колосе не будет. Президент албанского клуба не хочет отпускать перспективного вингера

Президент албанского клуба "Влазния" Албан Джафери прокомментировал дальнейшую судьбу 19-летнего вингера команды Кевина Додая, которым в Украине активно интересовался "Колос".

"Мы получили конкретное предложение от Украины и Болгарии. Также мы говорили с "Лансом", но окончательного предложения от них не получили. Додай должен играть в пяти сильнейших лигах Европы, это мое желание. Мы хотим сохранить Кевина и выиграть с ним титул", – сообщил Джафери.

Напомним, что в этом сезоне Додай провел 22 матча в чемпионате Албании и забил пять голов. "Влазния" набрала 40 баллов и занимает второе место в лиге. Отставание от лидера – "Эгнатия" – составляет два очка, сыграно 23 тура.

