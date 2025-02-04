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Шахтер за 1 млн долларов договорился о подписании латиноамериканского центрбека
Диего Арройо присоединится к Шахтеру
Фото - Letícia Martins / Bahia
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По данным источников, сумма трансфер составит 1 млн долларов. При этом, боливийский клуб сохранит определенный процент от следующей продажи.
Trasfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.
Отметим, что Арройо провел 3 матча за первую команду "Боливара", в которых отдал ассист. Также парень играет за молодежную сборную Боливии.
El Club Bolívar ha llegado a un acuerdo para la transferencia de Diego Arroyo al Shakhtar Donetsk por un millón de dólares. Además, la Academia conservará un porcentaje de los derechos económicos del jugador, asegurando así una ganancia en caso de una futura venta. pic.twitter.com/RmUgmmkq9m— Proyecto Bolívar NB (@ProyectoBolivar) February 4, 2025
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