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Шахтер за 1 млн долларов договорился о подписании латиноамериканского центрбека

Премьер-лига

Диего Арройо присоединится к Шахтеру

Шахтер за 1 млн долларов договорился о подписании латиноамериканского центрбека

Фото - Letícia Martins / Bahia

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" договорился о трансфере 19-летнего центрального защитника боливийского "Боливара" Диего Арройо. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, сумма трансфер составит 1 млн долларов. При этом, боливийский клуб сохранит определенный процент от следующей продажи.

Trasfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

Отметим, что Арройо провел 3 матча за первую команду "Боливара", в которых отдал ассист. Также парень играет за молодежную сборную Боливии.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
04.02.2025 в 18:35
Лям это с откатом Палкину?
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
04.02.2025 в 18:35
Лям это с откатом Палкину?
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aleks68
04.02.2025 в 18:24
опять что-то вроде тоирова?на перспективу?лучше бы взяли уругвайца о котором писали
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