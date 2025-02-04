Шахтер за 1 млн долларов договорился о подписании латиноамериканского центрбека

" Шахтер " договорился о трансфере 19-летнего центрального защитника боливийского "Боливара" Диего Арройо. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, сумма трансфер составит 1 млн долларов. При этом, боливийский клуб сохранит определенный процент от следующей продажи.

Trasfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

Отметим, что Арройо провел 3 матча за первую команду "Боливара", в которых отдал ассист. Также парень играет за молодежную сборную Боливии.