Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо назвал следующего игрока Шахтера на продажу. И это не Судаков
Эксперт считает, что следующим будет продан Дмитрий Ризнык
dynamo.kiev.ua
Бывший в прошлом игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо оценил перспективы Дмитрия Ризныка в "
– В последнее время вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык демонстрирует отличную игру. Может ли он стать очередным футболистом, с которым "Шахтеру" придется расстаться в пользу одного из европейских клубов?
– Я думаю, что так оно и будет. Ризнык действительно демонстрирует очень качественную игру. Сейчас в Европе немало скаутов, которые ездят и смотрят, где можно купить подешевле хороших футболистов. Если кто-нибудь захочет его купить, то купит. "Шахтер" не должен быть против.
Популярное сейчас
- Удивили. УЕФА выбрали хозяев молодёжного Евро-2027
- Усик рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги
- Украина - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Сумма с шестью нулями. Бонусы за Забарного приносят Динамо каждый год неплохие деньги
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки