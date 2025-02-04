Сабо назвал следующего игрока Шахтера на продажу. И это не Судаков

Бывший в прошлом игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо оценил перспективы Дмитрия Ризныка в " Шахтере ", заявив, что именно Дмитрий может следующим покинуть расположение "горняков".

– В последнее время вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык демонстрирует отличную игру. Может ли он стать очередным футболистом, с которым "Шахтеру" придется расстаться в пользу одного из европейских клубов?

– Я думаю, что так оно и будет. Ризнык действительно демонстрирует очень качественную игру. Сейчас в Европе немало скаутов, которые ездят и смотрят, где можно купить подешевле хороших футболистов. Если кто-нибудь захочет его купить, то купит. "Шахтер" не должен быть против.