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Сабо назвал следующего игрока Шахтера на продажу. И это не Судаков

Премьер-лига
Обновлено

Эксперт считает, что следующим будет продан Дмитрий Ризнык

Сабо назвал следующего игрока Шахтера на продажу. И это не Судаков

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший в прошлом игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо оценил перспективы Дмитрия Ризныка в "Шахтере", заявив, что именно Дмитрий может следующим покинуть расположение "горняков".

– В последнее время вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык демонстрирует отличную игру. Может ли он стать очередным футболистом, с которым "Шахтеру" придется расстаться в пользу одного из европейских клубов?

– Я думаю, что так оно и будет. Ризнык действительно демонстрирует очень качественную игру. Сейчас в Европе немало скаутов, которые ездят и смотрят, где можно купить подешевле хороших футболистов. Если кто-нибудь захочет его купить, то купит. "Шахтер" не должен быть против.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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