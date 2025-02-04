"Динамо – это была моя мечта детства", - Гладкий рассказал, почему в начале карьеры выбрал Шахтер

Экс-игрок " Шахтера " Александр Гладкий вспомнил, как в 2007 году он перешел в донецкий клуб из ФК "Харьков".

– Я слышал, что в "Харькове" вас вело "Динамо".

— Не знаю, когда меня вело Динамо, но летом 2007 года мне сказали выбирать — "Динамо" или "Шахтер". Я переехал в Донецк. "Динамо" – это была моя мечта детства, Сергей Ребров, Андрей Шевченко… Но в момент перехода мне больше нравился "Шахтер", в который начали приходить бразильцы, игра команды была яркой, поэтому я остановил свой выбор на команде Мирчи Луческу.

— ФК "Харьков" получил за вас тогда 2,5 миллиона евро. Однако команда постепенно начала сыпаться. Почему?

— Этот вопрос нужно задавать тогдашнему президенту клуба. Жаль. Это команда, где я по-настоящему делал первые шаги в профессиональной карьере, я за них болел, переживал, но со временем она исчезла с футбольной карты страны.

— Помните свою первую встречу или разговор с Мирчей Луческу?

- Конечно. Это было заключение контракта. Наставник сказал мне тогда стандартные слова, что все-де зависит от меня, что он рассчитывает на меня и пожелал удачи.