  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Динамо – это была моя мечта детства", - Гладкий рассказал, почему в начале карьеры выбрал Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Динамо – это была моя мечта детства", - Гладкий рассказал, почему в начале карьеры выбрал Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Сказали выбирать — Динамо или Шахтер

"Динамо – это была моя мечта детства", - Гладкий рассказал, почему в начале карьеры выбрал Шахтер

Скриншот: BurBuzz

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Александр Гладкий вспомнил, как в 2007 году он перешел в донецкий клуб из ФК "Харьков".

– Я слышал, что в "Харькове" вас вело "Динамо".

— Не знаю, когда меня вело Динамо, но летом 2007 года мне сказали выбирать — "Динамо" или "Шахтер". Я переехал в Донецк. "Динамо" – это была моя мечта детства, Сергей Ребров, Андрей Шевченко… Но в момент перехода мне больше нравился "Шахтер", в который начали приходить бразильцы, игра команды была яркой, поэтому я остановил свой выбор на команде Мирчи Луческу.

— ФК "Харьков" получил за вас тогда 2,5 миллиона евро. Однако команда постепенно начала сыпаться. Почему?

— Этот вопрос нужно задавать тогдашнему президенту клуба. Жаль. Это команда, где я по-настоящему делал первые шаги в профессиональной карьере, я за них болел, переживал, но со временем она исчезла с футбольной карты страны.

— Помните свою первую встречу или разговор с Мирчей Луческу?

- Конечно. Это было заключение контракта. Наставник сказал мне тогда стандартные слова, что все-де зависит от меня, что он рассчитывает на меня и пожелал удачи.

По теме
yellow-arrow
Семь голов в очередном спарринге Черноморца
yellow-arrow
Испанец, который работал с Атлетиком. У Карпат новый руководитель детско-юношеского сектора клуба
yellow-arrow
Сабо назвал следующего игрока Шахтера на продажу. И это не Судаков
Александр Гладкий Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости