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Испанец, который работал с Атлетиком. У Карпат новый руководитель детско-юношеского сектора клуба
Андони Бомбин будет работать в Карпатах
fckarpaty.org.ua
Бывший директор академии испанского "Атлетика" из Бильбао Андони Бомбин получил должность в "
42-летний специалист возглавил детско-юношеский сектор клуба.
В период с 2008 по 2022 с небольшим паузами Бомбин работал в структуре "Атлетика" (Бильбао). Сначала он тренировал детские команды, а затем возглавил методологический отдел и стал директором академии баскского клуба. Также у Андони есть опыт работы в Китае.
В последние два года специалист возглавлял Академию "Индепендьенте де ла Валле" – одного из сильнейших эквадорских клубов, известного благодаря качественной работе с молодежью и организации трансферов в ведущие клубы мира. Кроме того, Бомбин являлся руководителем по методологии эквадорского клуба.
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