Испанец, который работал с Атлетиком. У Карпат новый руководитель детско-юношеского сектора клуба

Бывший директор академии испанского "Атлетика" из Бильбао Андони Бомбин получил должность в " Карпатах ".

42-летний специалист возглавил детско-юношеский сектор клуба.

В период с 2008 по 2022 с небольшим паузами Бомбин работал в структуре "Атлетика" (Бильбао). Сначала он тренировал детские команды, а затем возглавил методологический отдел и стал директором академии баскского клуба. Также у Андони есть опыт работы в Китае.

В последние два года специалист возглавлял Академию "Индепендьенте де ла Валле" – одного из сильнейших эквадорских клубов, известного благодаря качественной работе с молодежью и организации трансферов в ведущие клубы мира. Кроме того, Бомбин являлся руководителем по методологии эквадорского клуба.