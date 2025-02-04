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Испанец, который работал с Атлетиком. У Карпат новый руководитель детско-юношеского сектора клуба

Премьер-лига
Обновлено

Андони Бомбин будет работать в Карпатах

Испанец, который работал с Атлетиком. У Карпат новый руководитель детско-юношеского сектора клуба

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Бывший директор академии испанского "Атлетика" из Бильбао Андони Бомбин получил должность в "Карпатах".

42-летний специалист возглавил детско-юношеский сектор клуба.

В период с 2008 по 2022 с небольшим паузами Бомбин работал в структуре "Атлетика" (Бильбао). Сначала он тренировал детские команды, а затем возглавил методологический отдел и стал директором академии баскского клуба. Также у Андони есть опыт работы в Китае.

В последние два года специалист возглавлял Академию "Индепендьенте де ла Валле" – одного из сильнейших эквадорских клубов, известного благодаря качественной работе с молодежью и организации трансферов в ведущие клубы мира. Кроме того, Бомбин являлся руководителем по методологии эквадорского клуба.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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