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Александрия в своем первом спарринге дня разобралась с поляками

Премьер-лига

Команда Ротаня во втором тайме разгромила плоцкую Вислу

Александрия в своем первом спарринге дня разобралась с поляками

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 4 февраля, "Александрия" на сборах в Турции запланировала сразу два поединка, в первом из которых команда Ротаня встречалась с польской "Вислой" из Плоцка.

Первый тайм прошел не очень интересно и без голов, а вот после перерыва украинская команда разыгралась, забив в ворота соперника 3 сухих гола. Итоговая победа "Александрии" 3:0, и вечером команда Ротаня сыграет еще и с датской "Фредерицией".

"Александрия" - "Висла" (Плоцк, Польша) 3:0

Голы: Галоян (50), Козак (74), Кулаков (81)

Стартовый состав "Александрии": Макаренко, Копина, Матвиив, Ндика, Скорко, Смирный, Шостак, Козак, Беляев, Джевани, Кулаков

Запасные "Александрии": Долгий, Логинов, Матеус, Шепелев, Галоян

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