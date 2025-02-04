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Александрия в своем первом спарринге дня разобралась с поляками
Команда Ротаня во втором тайме разгромила плоцкую Вислу
fco.com.ua
Во вторник, 4 февраля, "
Первый тайм прошел не очень интересно и без голов, а вот после перерыва украинская команда разыгралась, забив в ворота соперника 3 сухих гола. Итоговая победа "Александрии" 3:0, и вечером команда Ротаня сыграет еще и с датской "Фредерицией".
"Александрия" - "Висла" (Плоцк, Польша) 3:0
Голы: Галоян (50), Козак (74), Кулаков (81)
Стартовый состав "Александрии": Макаренко, Копина, Матвиив, Ндика, Скорко, Смирный, Шостак, Козак, Беляев, Джевани, Кулаков
Запасные "Александрии": Долгий, Логинов, Матеус, Шепелев, Галоян
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