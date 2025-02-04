Трабзонспор положил глаз на очередного игрока Шахтера

Турецкий "Трабзонспор" проявляет интерес к очередному игроку " Шахтер ".

Как сообщает турецкое издание 61medya, "Трабзонспор" добавил в список трансферов 24-летнего хавбека "горняков" Дмитрия Крыськива.

Утверждается, что "бордовые" пристально следят за молодым футболистом и рассматривают возможность его трансфера.

Уточняется, что "Шахтер" запросил за Дмитрия Крыськива сумму в 7 миллионов евро, контракт с которым рассчитан до 2027 года.

В сезоне 2024/25 Дмитрий Крыськив провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.