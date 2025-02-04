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Трабзонспор положил глаз на очередного игрока Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Турецкий клуб проявляет интерес к Дмитрию Крыськиву

Трабзонспор положил глаз на очередного игрока Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" проявляет интерес к очередному игроку "Шахтер".

Как сообщает турецкое издание 61medya, "Трабзонспор" добавил в список трансферов 24-летнего хавбека "горняков" Дмитрия Крыськива.

Утверждается, что "бордовые" пристально следят за молодым футболистом и рассматривают возможность его трансфера.

Уточняется, что "Шахтер" запросил за Дмитрия Крыськива сумму в 7 миллионов евро, контракт с которым рассчитан до 2027 года.

В сезоне 2024/25 Дмитрий Крыськив провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
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Источник:
61medya
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
04.02.2025 в 18:21
деньги у трабзонспора случайно нет от суркиса?вряд ли шахтёр его продаст
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Комментарии 1
aleks68
04.02.2025 в 18:21
деньги у трабзонспора случайно нет от суркиса?вряд ли шахтёр его продаст
Ответить
0
1

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