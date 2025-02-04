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Трабзонспор положил глаз на очередного игрока Шахтера
Турецкий клуб проявляет интерес к Дмитрию Крыськиву
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Турецкий "Трабзонспор" проявляет интерес к очередному игроку "
Как сообщает турецкое издание 61medya, "Трабзонспор" добавил в список трансферов 24-летнего хавбека "горняков" Дмитрия Крыськива.
Утверждается, что "бордовые" пристально следят за молодым футболистом и рассматривают возможность его трансфера.
Уточняется, что "Шахтер" запросил за Дмитрия Крыськива сумму в 7 миллионов евро, контракт с которым рассчитан до 2027 года.
В сезоне 2024/25 Дмитрий Крыськив провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.
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