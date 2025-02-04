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С переносами ради сборной. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 19, 20 и 21 туров чемпионата
Некоторые матчи 21-го тура вынесены на вторник
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19, 20 и 21 туров
Отмечается, что учитывая обращение тренерского штаба сборной Украины в 21-м туре матчи с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" состоятся во вторник, 11 марта. Остальные игры пройдут в субботу и воскресенье.
19-й ТУР
28 февраля (пятница)
Оболонь - Полесье 13:00
Ворскла - Динамо 15:30
Карпаты - ЛНЗ 18:00
1 марта (суббота)
Ингулец - Кривбасс 13:00
Черноморец - Левый Берег 15:30
Шахтер – Александрия 18:00
2 марта (воскресенье)
Заря - Рух 15:30
Верес — Колос 18:00
20-й ТУР
6 марта (четверг)
Ворскла - Карпаты 13:00
Полесье - Черноморец 13:00
ЛНЗ - Динамо 15:30
Шахтер – Кривбасс 18:00
7 марта (пятница)
Левый Берег - Верес 13:00
Колос — Александрия 15:30
Заря - Оболонь 18:00
8 марта (суббота)
Ингулец - Рух 15:30
21-й ТУР
11 марта (вторник)
Александрия - Оболонь 13:00
Верес — Полесье 15:30
Динамо - Заря 15:30
Карпаты - Шахтер 18:00
15 марта (суббота)
Кривбасс - Левый Берег 15:30
Рух - Ворскла 18:00
16 марта (воскресенье)
Ингулец - Черноморец 13:00
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