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С переносами ради сборной. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 19, 20 и 21 туров чемпионата

Премьер-лига
Обновлено

Некоторые матчи 21-го тура вынесены на вторник

С переносами ради сборной. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 19, 20 и 21 туров чемпионата

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19, 20 и 21 туров чемпионата Украины-2024/25.

Отмечается, что учитывая обращение тренерского штаба сборной Украины в 21-м туре матчи с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" состоятся во вторник, 11 марта. Остальные игры пройдут в субботу и воскресенье.

19-й ТУР

28 февраля (пятница)

Оболонь - Полесье 13:00

Ворскла - Динамо 15:30

Карпаты - ЛНЗ 18:00

1 марта (суббота)

Ингулец - Кривбасс 13:00

Черноморец - Левый Берег 15:30

Шахтер – Александрия 18:00

2 марта (воскресенье)

Заря - Рух 15:30

Верес — Колос 18:00

20-й ТУР

6 марта (четверг)

Ворскла - Карпаты 13:00

Полесье - Черноморец 13:00

ЛНЗ - Динамо 15:30

Шахтер – Кривбасс 18:00

7 марта (пятница)

Левый Берег - Верес 13:00

Колос — Александрия 15:30

Заря - Оболонь 18:00

8 марта (суббота)

Ингулец - Рух 15:30

21-й ТУР

11 марта (вторник)

Александрия - Оболонь 13:00

Верес — Полесье 15:30

Динамо - Заря 15:30

Карпаты - Шахтер 18:00

15 марта (суббота)

Кривбасс - Левый Берег 15:30

Рух - Ворскла 18:00

16 марта (воскресенье)

Ингулец - Черноморец 13:00

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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