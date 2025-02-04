Колесник - о смене тренера в ЛНЗ: У нас была комплексная проблема с Карраско

Генеральный директор "ЛНЗ" Андрей Колесник прокомментировал смену главного тренера команды в межсезонье.

— В чем причина увольнения Андреса Карраско?

— У нас с ним была комплексная проблема, которая возникла с октября. Именно тогда начались большие проблемы с воздушными тревогами. Испанский специалист не выдержал этого напряжения. Мы не можем осуждать это, потому что мы привыкли к этому. А для него это было настоящим шоком, он не справился с психологическим давлением. Изначально все было идеально. После предсезонной подготовки команда выглядела прекрасно. Первые пять туров прошли без проблем. Все было хорошо до октября, пока не вмешались нефутбольные причины.

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— Как возник вариант с назначением Романа Григорчука?

— В межсезонье команду возглавил Роман Григорчук. Он является очень известным украинским специалистом, который уже достигал успехов в различных чемпионатах. Он имел прекрасные результаты с "Черноморцем" еще в 2010-е годы, а затем успешно работал за рубежом, становился чемпионом в разных странах. Это очень квалифицированный тренер.

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Напомним, что под руководством Андреса Карраско "ЛНЗ" провел 17 матчей во всех турнирах, выиграв лишь 5 игр и проиграв в 9 поединках. Вместо испанского специалиста в клуб в декабре пришел Роман Григорчук.