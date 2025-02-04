С хет-триком Гуцуляка. Полесье на сборах разгромило грузинское Динамо

Во вторник, 4 февраля, " Полесье " провело свой очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Имада Ашура встречалась с "Динамо" Батуми из Грузии и одержала убедительную победу со счетом 5:0.

Хет-триком за волков отметился Алексей Гуцуляк, еще по голу добавили Батиста и новичок Гонсалвеш.

Свой следующий спарринг "Полесье" проведет уже завтра, 5 февраля с польской "Аркой".

"Полесье" - "Динамо" (Батуми, Грузия) 5:0

Голы: Гуцуляк (22, 41, 47), Батиста (59), Гонсалвеш (82)