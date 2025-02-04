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Европейский клуб делал Шахтеру предложение по Траоре. Известно, почему горняки ответили отказом

Премьер-лига

Форварда хотел арендовать Андерлехт

Европейский клуб делал Шахтеру предложение по Траоре. Известно, почему горняки ответили отказом

Новина українською

"Шахтер" в последние дни зимнего трансферного окна получил предложение по продаже форварда Лассина Траоре.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предметный интерес к игроку проявлял бельгийский "Андерлехт", который был готов взять форварда из Буркина-Фасо в аренду с опцией выкупа.

Однако в тот момент "Шахтер" еще не закрыл трансфер на вход Кауа Элиаса и побоялся отпускать своего единственного на данный момент форварда.

Напомним, что нынешней зимой "Шахтер" продал Александра Зубкова и Даниила Сикана, а также отпустил Тараса Степаненко.

В текущем сезоне 23-летний Лассина провел 20 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.02.2025 в 19:37
Цікаво, за скільки його брали, млн за 15? А вже на трансмаркті 5)))
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Комментарии 3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.02.2025 в 19:37
Цікаво, за скільки його брали, млн за 15? А вже на трансмаркті 5)))
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0
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Море23 (Одесса)
04.02.2025 в 19:07
Ппц Сикана продали а Траоре оставили .Дарио нафиг из Шахтера
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aleks68
04.02.2025 в 19:24
верёвку выслать?не надоело ныть.?.продали твоё бревно.иди порыдай
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