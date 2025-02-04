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Европейский клуб делал Шахтеру предложение по Траоре. Известно, почему горняки ответили отказом
Форварда хотел арендовать Андерлехт
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предметный интерес к игроку проявлял бельгийский "Андерлехт", который был готов взять форварда из Буркина-Фасо в аренду с опцией выкупа.
Однако в тот момент "Шахтер" еще не закрыл
Напомним, что нынешней зимой "Шахтер" продал Александра Зубкова и Даниила Сикана, а также отпустил Тараса Степаненко.
В текущем сезоне 23-летний Лассина провел 20 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
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