Европейский клуб делал Шахтеру предложение по Траоре. Известно, почему горняки ответили отказом

" Шахтер " в последние дни зимнего трансферного окна получил предложение по продаже форварда Лассина Траоре.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, предметный интерес к игроку проявлял бельгийский "Андерлехт", который был готов взять форварда из Буркина-Фасо в аренду с опцией выкупа.

Однако в тот момент "Шахтер" еще не закрыл трансфер на вход Кауа Элиаса и побоялся отпускать своего единственного на данный момент форварда.

Напомним, что нынешней зимой "Шахтер" продал Александра Зубкова и Даниила Сикана, а также отпустил Тараса Степаненко.

В текущем сезоне 23-летний Лассина провел 20 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.