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Маркевич: Шахтер попытается вернуть интригу в борьбе за чемпионство, но Динамо выстоит
Ну а третьей станет Александрия
Фото: fckarpaty.org
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о зимней трансферной кампании наших грандов, "Шахтера" и "Динамо", а также порассуждал о чемпионской гонке в
– "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов начал активно распродавать своих ведущих игроков. Он уже не верит, что удастся догнать динамовцев в УПЛ?
– Я бы не был таким категоричным. Конечно, есть финансовая составляющая, клуб должен зарабатывать, чтобы удержаться на плаву. Во-вторых, не исключено, что в "Шахтере" уже нашли замену тем исполнителям, которых продали, хотя надо учесть, что тем легионерам, которые приедут в Украину еще нужно время для адаптации. А с этим как раз проблемы, тем более, что речь идет о молодых футболистах. Ну и не исключено, что в "Шахтере" мысленно уже в следующем сезоне.
– Динамовцы, за исключением вратаря Бущана, сохранили всех своих лидеров.
– Уход Бущана можно понять, потому что вратарская позиция в "Динамо" – не критическая. К тому же, принимая во внимание возраст Георгия, это было едва ли не последняя попытка неплохо на нем заработать. А вот потери Попова, Бражко, Шапаренко, Буяльского, Ваната имели бы для киевлян катастрофические последствия. Этим игрокам равноценной замены нет.
– "Шахтеру" удастся вернуть интригу в борьбе за золото УПЛ?
– Попытки будут, но киевляне выстоят. Тем более, что главный конкурент – "Шахтер" в своей трансферной политике забыл о необходимости усиления в центре обороны, в опорной зоне полузащиты. Там не хватает высокорослых игроков и поэтому неудивительно, что после розыгрышей стандартных положений у ворот "горняков" часто возникают "пожары". Все же, думаю, что "Шахтер" финиширует вторым, а "Александрия" – третьей.
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