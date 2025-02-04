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Не вингером единым. В Кривбассе рассказали о планах усиления на зиму

Премьер-лига
Обновлено

Клуб продолжает работу на трансферном рынке

Не вингером единым. В Кривбассе рассказали о планах усиления на зиму

fckryvbas.com

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко после подписания первого зимнего новичка, который стал вингер Глейкера Мендоза, рассказал о том, кого клуб планирует подписать дальше.

"Начали искать вингера после того, как команду покинул Жан По. Подписали Мендозу – это аренда на год с опцией выкупа

Сейчас мы ищем левоного центрального защитника. Это наш приоритет. А также ищем новичков на две позиции в центре поля", – сказал Баенко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 балл.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
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Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Михаил Черныш
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