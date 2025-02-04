Не вингером единым. В Кривбассе рассказали о планах усиления на зиму

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко после подписания первого зимнего новичка, который стал вингер Глейкера Мендоза , рассказал о том, кого клуб планирует подписать дальше.

"Начали искать вингера после того, как команду покинул Жан По. Подписали Мендозу – это аренда на год с опцией выкупа Сейчас мы ищем левоного центрального защитника. Это наш приоритет. А также ищем новичков на две позиции в центре поля", – сказал Баенко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 балл.