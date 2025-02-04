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Не вингером единым. В Кривбассе рассказали о планах усиления на зиму
Клуб продолжает работу на трансферном рынке
fckryvbas.com
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко после подписания первого зимнего новичка,
"Начали искать вингера после того, как команду покинул Жан По. Подписали Мендозу – это аренда на год с опцией выкупа
Сейчас мы ищем левоного центрального защитника. Это наш приоритет. А также ищем новичков на две позиции в центре поля", – сказал Баенко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 балл.
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