Решили ограничиться Зубковым. Трабзонспор отказался от подписания вингера Полесья

"Трабзонспор" отказался от подписания 24-летнего вингера " Полесья " Александра Назаренко, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

По данным источника, турецкий клуб действительно прорабатывал этот вараинт, но все таки решил ограничиться подписанием на правый фланг атаки Александра Зубкова из "Шахтера".

Также отмечается, что по Назаренко у "Полесья" було еще пара предложений - одна из северной Европы, а второе - из дальнего Востока. Впрочем, эти предложения не удовлетворили житомирский клуб.

Напомним, что контракт Назаренко действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за "Полесье" в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.