  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Решили ограничиться Зубковым. Трабзонспор отказался от подписания вингера Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решили ограничиться Зубковым. Трабзонспор отказался от подписания вингера Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Хотя турки и прорабатывали такой вариант

Решили ограничиться Зубковым. Трабзонспор отказался от подписания вингера Полесья

uaf.ua

Новина українською

"Трабзонспор" отказался от подписания 24-летнего вингера "Полесья" Александра Назаренко, сообщает журналист Михаил Спиваковский.

По данным источника, турецкий клуб действительно прорабатывал этот вараинт, но все таки решил ограничиться подписанием на правый фланг атаки Александра Зубкова из "Шахтера".

Также отмечается, что по Назаренко у "Полесья" було еще пара предложений - одна из северной Европы, а второе - из дальнего Востока. Впрочем, эти предложения не удовлетворили житомирский клуб.

Напомним, что контракт Назаренко действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за "Полесье" в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Трабзонспор до конца зимнего трансферного окна проработает вариант с Шапаренко
yellow-arrow
Шторм, гром и молнии. Александрия из-за погоды отменила свой вечерний спарринг
yellow-arrow
Не вингером единым. В Кривбассе рассказали о планах усиления на зиму
Трабзонспор (Трабзон) Полесье (Житомир) Александр Назаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости