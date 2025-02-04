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Решили ограничиться Зубковым. Трабзонспор отказался от подписания вингера Полесья
Хотя турки и прорабатывали такой вариант
uaf.ua
"Трабзонспор" отказался от подписания 24-летнего вингера "
По данным источника, турецкий клуб действительно прорабатывал этот вараинт, но все таки решил ограничиться подписанием на правый фланг атаки Александра Зубкова из "Шахтера".
Также отмечается, что по Назаренко у "Полесья" було еще пара предложений - одна из северной Европы, а второе - из дальнего Востока. Впрочем, эти предложения не удовлетворили житомирский клуб.
Напомним, что контракт Назаренко действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за "Полесье" в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
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