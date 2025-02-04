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Семь голов в очередном спарринге Черноморца
Драматический сюжет с неутешительным финалом
chornomorets.ua
Удивительно насыщенным выдался сегодняшний день для одесского "
Этот поединок начался для "Черноморца" довольно неожиданно. Во время одной из атак "моряков" грузины перехватили мяч и на высокой скорости организовали контрнаступление. На 7-й минуте им удалось открыть счет после того, как Артур Рудько парировал удар с острого угла и игрок "Колхети 1913" не промахнулся на добивании.
Похожая ситуация возникла у ворот "Черноморца" и в середине первого тайма. Когда шла 20-я минута мощный удар грузинского полузащитника с левого фланга не без труда сумел отбить голкипер, однако нападающий потийской команды беспрепятственно переправил мяч в сетку.
Третий гол снова был за грузинами. Правда, на этот раз игрок "Колхети 1913" забил не в чужие, а в свои ворота. Это произошло всего через две минуты, после дигонального навеса с правого фланга в район дальней штанги, где и произошел этот автогол в результате неудачной игры головой.
Вторая половина встречи тоже началась живо. Но на этот раз все складывалось в пользу "Черноморца". Выбитый голкипером далеко из ворот мяч попал к Денису Янакову, а от него – к новичку "моряков" Эмилю Мустафаеву. Тот сыграл мастерски: избежав блокировки со стороны двух грузинских защитников, он точно пробил низом в дальний от вратаря угол. Случилось это на 52-й минуте, после чего погода стала резко ухудшаться. Начал идти дождь, небо озаряли вспышки молнии и громко грохотал гром.
Однако природные катаклизмы не помешали командам. Игра продолжалась и на 57-й минуте "Черноморец" впервые в поединке вышел вперед. Быстрая атака завершилась прострелом вдоль вратарской и другой новобранец одесской команды, Денис Безбородько, в падении замкнул его ногой.
Долгое время игра шла на встречных курсах, однако в заключительной части матча в течение двух минут "Колхети 1913" сумел сначала сравнять, а затем забить и победный мяч. "Черноморец" уступил – 3:4.
Стартовый состав "моряков" был таким: Рудько, Кратов, Ермаков, Кисель, потенциальный новичок (Крайник, 77), Шпорн (Гомес, 65), Сигеев (Пшеничнюк, 60), Габелок (Шевцов, 60), Янаков (потенциальный новичок, 60), Безбородько (Хобленко, 60), Мустафаев (Попов, 60).
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