  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фиорентина предлагала за Судакова 20 млн евро. Шахтер хотел больше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фиорентина предлагала за Судакова 20 млн евро. Шахтер хотел больше

Премьер-лига
Обновлено

Не сошлись в цене

Фиорентина предлагала за Судакова 20 млн евро. Шахтер хотел больше

Фото: Instagram

Новина українською

Итальянская "Фиорентина" в текущее зимнее трансферное окно делала предложение "Шахтеру" по трансферу 22-летнего центрального полузащитника Георгия Судакова.

Как пишет TUTTO mercato WEB, "фиалки" предлагали за игрока 20 миллионов евро. Впрочем, эта сумма не устроила "горняков", которые хотели получить за игрока 30 миллионов.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков сыграл 25 официальных матчей за "Шахтер", в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Трабзонспор до конца зимнего трансферного окна проработает вариант с Шапаренко
yellow-arrow
Шторм, гром и молнии. Александрия из-за погоды отменила свой вечерний спарринг
yellow-arrow
Не вингером единым. В Кривбассе рассказали о планах усиления на зиму
Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
04.02.2025 в 21:40
Скоро и 10 не дадут, алэ то такэ...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 8
avatar
Bаrcelinius
04.02.2025 в 21:40
Скоро и 10 не дадут, алэ то такэ...
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
04.02.2025 в 21:03
Жоріку Судакову бажаю всього найкращого, це перше і головне, щоб усі розуміли. Але, його продаж перетворився на гру ілюзіонистів, хто кого об"їбе. Наразі, ахмет-хан не може накрутити наперстки таким чином, щоб втюхати Жору, як втюхав Мудрика.
Ответить
1
1
alexrico11 (Кривий Ріг)
04.02.2025 в 20:45
Суркіс теж хотів за Циганкова 30 (можу помилитися). А в підсумку - 5. И где я плохой бизнесмен?
Ответить
0
1
Лекарь (село Дарниця)
04.02.2025 в 21:06
Жадібність суркісів усім відома. Їх би на нари, обох
Ответить
0
1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.02.2025 в 21:33
Тоді Ахметова з Ярославським треба повісити
 
0
1
download1 (huyersk)
04.02.2025 в 20:28
Це трагедія нашого футболу, що ані Динамо , ані Шахтар не відпускають хлопців.. Тому ми не Хорватія у плані світового футболу .
Ответить
1
1
Лекарь (село Дарниця)
04.02.2025 в 20:57
Ви або труси зніміть, або хрестика вдягніть. Ми - не Хорватія в плані чого? Вплані того, що клубний футбол Хорватії багато років страждав від стагнації, спричиненої, в тому числі від"їздом більш-меньш нормальних гравців? Бо можна сказати про збірну Хорватії, там результати є. Але, наш менталітет він розрахований на що? Я Вам відповім - на все і одразу. Ми ен звикли чекати, ми хочемо зараз. Хлопців, звісно, відпускати треба. Але і без "хлопців" ви що скажете? "Та УПЛ - лайно, бо всі виїхали", ось що ви скажете наступним
Ответить
0
2
Игорь84 (Киев)
04.02.2025 в 21:26
Як на мене, таке собі порівняння. Населення Хорватії - менше ніж 2 Києва, втім кількість гравців хорошого європейського рівня останні років 30 в них не менша, ніж у нас. Складно вимагати від них ще й високого рівня чемпіонату... А в тому що УПЛ - лайно, винуватити слід не відтік гравців за кордон, а зовсім інші причини, але це вже окрема історія...
 
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости