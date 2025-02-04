Фиорентина предлагала за Судакова 20 млн евро. Шахтер хотел больше

Итальянская " Фиорентина " в текущее зимнее трансферное окно делала предложение "Шахтеру" по трансферу 22-летнего центрального полузащитника Георгия Судакова.

Как пишет TUTTO mercato WEB, "фиалки" предлагали за игрока 20 миллионов евро. Впрочем, эта сумма не устроила "горняков", которые хотели получить за игрока 30 миллионов.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков сыграл 25 официальных матчей за "Шахтер", в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.