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Фиорентина предлагала за Судакова 20 млн евро. Шахтер хотел больше
Не сошлись в цене
Фото: Instagram
Итальянская "
Как пишет TUTTO mercato WEB, "фиалки" предлагали за игрока 20 миллионов евро. Впрочем, эта сумма не устроила "горняков", которые хотели получить за игрока 30 миллионов.
Напомним, что в текущем сезоне Судаков сыграл 25 официальных матчей за "Шахтер", в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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Bаrcelinius
04.02.2025 в 21:40
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