Трабзонспор до конца зимнего трансферного окна проработает вариант с Шапаренко

"Трабзонспор" в зимнее трансферное окно, которое в Турции открыто до 11 февраля, планирует усилить свою полузащиту.

Как сообщает Haber61, "бордовые" планируют включить в свою трансферную программу Николая Шапаренко, выступающего за киевское " Динамо ".

Утверждается, что тренерский штаб клуба хочет добавить в состав игрока, который возьмет на себя роль плеймейкера в полузащите, и Шапаренко соответствует этим критериям.

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По данным источника, руководство "Трабзонспора" провело бюджетное исследование для трансфера 25-летнего украинского футболиста и в ближайшее время предпримет шаги по результатам этого исследования.

Напомним, что 26-летний украинец в текущем сезоне провел 22 матча за "Динамо", забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.