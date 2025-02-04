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Официально: Верес отправил форварда-легионера в аренду в Польшу

Премьер-лига

Марко Мрвальевич как минимум до конца сезона будет играть за ЛКС Лодзь

Официально: Верес отправил форварда-легионера в аренду в Польшу

nkveres.com

Новина українською

Нападающий "Вереса" Марко Мрвальевич присоединился к польскому клубу ЛКС Лодзь.

Как сообщает пресс-служба украиснкого клуба, польский клуб оформил аренду игрока до конца сезона.

Также у поляков будет право выкупа 23-летнего черногорца.

К "Вересу" Марко Мрвальевич присоединился минувшей зимой. В течение года черногорский нападающий сыграл за "Верес" 29 матчей в чемпионате Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины. Отличился 6 забитыми мячами и выполнил 1 результативную передачу.

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Верес (Ровно) ЛКС (Лодзь) Марко Мрвальевич
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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