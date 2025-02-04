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Шторм, гром и молнии. Александрия из-за погоды отменила свой вечерний спарринг

Премьер-лига

Команды решили не рисковать и матч отменить

Шторм, гром и молнии. Александрия из-за погоды отменила свой вечерний спарринг

instagram.com/fcfredericia

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 4 февраля, "Александрия" на сборах в Турции запланировала сразу два поединка, в первом из которых утром команда Ротаня разгромила "Вислу" из Плоцка со счетом 3:0.

Вечером команда Ротаня должна была сыграть еще и с датской "Фредерицией", но этот матч не состоялся.

Над регионом заходил серьезный шторм с громом и молнией, и клубы решили не рисковать и не проводить поединок.

Таким образом, следующие спарринги в Турции "Александрия" проведет 8 января. У "горожан" на этот день также запланировано два матча – с латвийскими "Лиепаей" и "Аудой".

Шторм, гром и молнии. Александрия из-за погоды отменила свой вечерний спарринг - изображение 1
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