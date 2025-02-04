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Шторм, гром и молнии. Александрия из-за погоды отменила свой вечерний спарринг
Команды решили не рисковать и матч отменить
instagram.com/fcfredericia
Во вторник, 4 февраля, "Александрия" на сборах в Турции запланировала сразу два поединка, в первом из которых утром команда Ротаня
Вечером команда Ротаня должна была сыграть еще и с датской "Фредерицией", но этот матч не состоялся.
Над регионом заходил серьезный шторм с громом и молнией, и клубы решили не рисковать и не проводить поединок.
Таким образом, следующие спарринги в Турции "Александрия" проведет 8 января. У "горожан" на этот день также запланировано два матча – с латвийскими "Лиепаей" и "Аудой".
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