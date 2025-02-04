Следующая остановка – Европа? Интересные варианты для продолжения карьеры Николая Шапаренко

Хотя трансферное окно уже закрылось, и Николай Шапаренко еще останется играть в чемпионате Украины как минимум до ближайшего лета, журналисты, как и болельщики, не могут отказать себе в удовольствии поразмыслить и пофантазировать над возможным следующим клубом для Николая — клубом, который бы точно ему подошел.

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Этот материал будет содержать субъективное мнение автора, подкрепленное фактами и аргументами, позициями "за" и "против". Здесь будут размышления типа "вот это точно его клуб" или "здесь бы образовалась отличная связка". Так что предлагаю перейти к анализу и каждому для себя определить перечень клубов, в которых, вероятно, заиграл бы Николай Шапаренко.

"Лацио" (Италия)

Римские "орлы", как и киевское "Динамо", играют по схеме 4-2-3-1, которая при необходимости может корректироваться на 4-4-2 или 4-3-3. В любом случае "Лацио" демонстрирует "стандартный" по современным меркам футбол.

При розыгрыше и контроле мяча на собственной половине поля один из опорных полузащитников может опускаться в одну линию с двумя центральными защитниками (обычно это делает Николо Ровелла), чтобы увеличить количество вариантов развития атаки. При этом он "развязывает руки" другому полузащитнику, предоставляя ему больше пространства для маневров.

В команде Марко Барони нет классического "чистого" опорника типа Степаненко или Сидорчука, который бы сосредотачивался исключительно на отборе мяча и помощи защиты. Поэтому в "б’янкочелести" эту роль могут выполнять все центральные полузащитники. Это же касается и их расположения: каждый из хавбеков может действовать как левее, так и правее.

В общей сложности этих самых полузащитников, составляющих основную "обойму" у команды, трое: Гендузи, Ровелла, Весино. Также на позиции "хава" может сыграть номинально атакующий полузащитник Фисайо Деле-Баширу.

Николо Ровелла — ключевой игрок "Лацио" и одна из главных звезд команды — принадлежит туринскому "Ювентусу", с которым контракт до лета этого года. У римлян есть опция выкупа футболиста, однако уже появлялись слухи о заинтересованности в нем со стороны Манчестер Сити. Конкурировать с саудовскими владельцами "горожан" будет непросто, поэтому можно предположить, что в конце сезона Ровелла простится с "вечным городом".

"Лацио" сейчас на подъеме, команда успешно сыграла этап Лиги Европы, заняв первое место. В Серии А идут в зоне еврокубков. При этом команда не "хватает с неба звезд", покупая дорогих игроков за многомиллионные ценники, а подписывает обычно игроков с опытом игры в чемпионате Италии или других менее статусных дивизионов других стран.

Для украинца это был бы отличный шаг для продолжения карьеры. Топовый чемпионат, команда, регулярно борющаяся за еврокубки, но при этом не гранд со звездными игроками. Николай точно навязал бы конкуренцию за место в старте, а в случае возможного летнего ухода из клуба Ровеллы мог стать номером один на этой позиции.

"Порту" (Португалия)

Чемпионат Португалии – "казна" молодых талантов. А такие клубы, как "Порту", "Бенфика" и "Спортинг", являются одними из крупнейших "экспортеров" не только в пределах своей страны, но и на всем европейском континенте. Менеджеры этих клубов точно знают, как находить интересного и перспективного игрока, раскручивать его и продавать в другие более статусные клубы Европы.

Конечно, Николая уже нельзя считать молодым и перспективным, он уже сформированный, опытный игрок, но "кейс" Цыганкова, переходивший в "Жирону" в возрасте 25 лет, показал, что украинцы способны демонстрировать высокий уровень игры в этом возрасте.

Примейра-лига известна своей технической игрой. Португальские команды традиционно делают акцент на быстрых флангах и креативных плеймейкерах, поэтому Шапаренко с его навыками продвигать мяч на скорости и умением делать длинные диагональные передачи не "потерялся бы" на "земле мореплавателей".

"Порту" опять же играет по привычной для Шапаренко схеме с использованием двух "восьмерок", а занимающий потенциальную позицию украинца игрок по последним новостям стал игроком "Манчестер Сити" (как видим, "Сити" наверняка готовы забрать всех игроков конкурентов для хоть и возможного перехода Николая).

У португальцев новый тренер — 39-летний аргентинец Мартин Ансельми, до этого не работавший в Европе. Так почему "драконам" не усилить состав недорогим игроком, поигравшим в еврокубках, игроком, у которого 40 матчей за свою национальную сборную и опыт игры в финальных турнирах Евро-2020 (5 матчей) и Евро-2024 (3 матча, 1 гол) ?

"Порту" в чемпионате большую часть матчей играет с позиции силы, так что Николаю будет явно легче проявить свои лучшие атакующие навыки и нивелировать не слишком сильную защитную игру. И вообще, когда ты чувствуешь, что в случае твоей возможной ошибки партнеры сразу смогут перестраховать, это важный психологический фактор. Это не Лига чемпионов, где цена ошибки слишком велика, хотя и у туда "Порту" регулярно выходит.

"ПСВ" (Нидерланды)

Клуб из Эйндховена проводит мощный сезон, возглавляя турнирную таблицу Эредивизи и завершив групповой этап Лиги чемпионов на четырнадцатом, что позволило команде Петера Боша пройти в следующий раунд, где соперником красно-белых станет туринский "Ювентус".

Чемпионат Нидерландов – сильный европейский чемпионат, который в последние годы в рейтинге ассоциаций УЕФА вытесняет с пятой строчки Францию.

На данный момент последний чемпион Эредивизи выглядит на голову сильнее "Лацио" и "Порту" и по подбору исполнителей, и по результатам на евроарене.

Идеальный уровень для демонстрации своей профессиональной способности, условно говоря (не потянул чемпионат Нидерландов – в чемпионатах стран типа Англии, Италии, Испании делать нечего).

Петер Бош – опытный тренер, который, кстати, успел поработать с Андреем Ярмоленко, поэтому при возможном переезде Николай мог бы получить советы от опытного "ветерана".

Позицию левого вингера у нидерландцев делят Иван Перышич и Ноа Ланг. В случае присутствия на поле первого Шапаренко мог бы чаще выдвигаться вперед и ситуативно оказываться выше на левом фланге атаки из-за способности хорвата играть "от флажка к флажку" и закрывать всю боковую линию.

Также не следует забывать о возрасте эксгравца "Баварии", "Интера" и других клубов (ему уже 36). Так что получить опыт, играя в "связке" с таким опытным игроком, было бы отличным достижением в карьере украинца.

Осенью контракт с клубом продлил Джои Верман, являющийся ключевым игроком и одним из "строителей" игры команды. Так что хоть перспектива заиграть на таком уровне есть, но позиция на поле занята.

А кто сказал, что будет легко?

Футбольная жизнь ничем не отличается от обычной — такие же лабиринты, которые не знаешь, куда приведут. У каждого человека свои желания, цели, приоритеты. Куда эти лабиринты заведут Николая Шапаренко покажет время.

Николаю Шапаренко 26 лет, его цена по данным сайта Transfermarkt составляет 10 млн. евро. В этом сезоне он провел 22 официальных матча за киевское "Динамо" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 9 результативных передач.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine