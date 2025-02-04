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Не нужен ни Динамо, ни Заре. Киевский клуб ищет новую команду скандальному легионеру

Премьер-лига
Обновлено

Бенито успел поскандалить в обеих командах

Не нужен ни Динамо, ни Заре. Киевский клуб ищет новую команду скандальному легионеру

fcdynamo.com

Новина українською

Нигерийский нападающий "Динамо" Бенито не входит в планы главного тренера киевлян Александра Шовковского. Сейчас он находится в Киеве и тренируется с юношеской командой "Динамо" U-17.

Последние три месяца игрок провел в аренде в составе луганской "Зари", отыграв в общей сложности 8 матчей во всех турнирах, но в конце октября был переведен в младшую команду из-за непрофессионализма. Как сообщает канал "Inside UPL", футболист неоднократно опаздывал на тренировку, однажды даже произошел конфликт с тренером.

Перед одной из тренировок Бенито попал в ДТП и не смог прибыть на базу. В итоге, главный тренер Зари Младен Бартулович долго терпеть не стал и отправил игрока тренироваться с юношами.

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Сейчас руководство "Динамо" ищет варианты для аренды футболиста и готово рассматривать разные предложения, так как его не видят в нынешнем составе команды.

В текущем сезоне Бенито провел 8 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Бенито
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Опубликовал: Михаил Черныш
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