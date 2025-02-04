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Не нужен ни Динамо, ни Заре. Киевский клуб ищет новую команду скандальному легионеру
Бенито успел поскандалить в обеих командах
fcdynamo.com
Нигерийский нападающий "
Последние три месяца игрок провел в аренде в составе луганской "Зари", отыграв в общей сложности 8 матчей во всех турнирах, но в конце октября был переведен в младшую команду из-за непрофессионализма. Как сообщает канал "Inside UPL", футболист неоднократно опаздывал на тренировку, однажды даже произошел конфликт с тренером.
Перед одной из тренировок Бенито попал в ДТП и не смог прибыть на базу. В итоге, главный тренер Зари Младен Бартулович долго терпеть не стал и отправил игрока тренироваться с юношами.
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Сейчас руководство "Динамо" ищет варианты для аренды футболиста и готово рассматривать разные предложения, так как его не видят в нынешнем составе команды.
В текущем сезоне Бенито провел 8 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
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