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Кривбасс проведет дополнительный спарринг на сборах в Испании
Криворожцы сыграют с шведским Эребру
instagram.com/fckryvbas
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Как сообщает пресс-служба клуба, 6 февраля команда Юрия Вернидуба сыграет против шведского "Эребру".
Игра пройдет на Pinatar Arena в испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре, начало – в 16:00 по Киеву.
Таким образом, ближайшие спарринги "Кривбасса" выглядят следующим образом:
- 6 февраля – "Эребру" (Швеция)
- 7 февраля – "Рандерс" (Дания)
- 9 февраля – "Левадия" (Эстония)
- 12 февраля – "Согндал" (Норвегия)
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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