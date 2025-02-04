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Кривбасс проведет дополнительный спарринг на сборах в Испании

Премьер-лига

Криворожцы сыграют с шведским Эребру

Кривбасс проведет дополнительный спарринг на сборах в Испании

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"Кривбасс" договорился о дополнительном спарринге на сборах в Испании.

Как сообщает пресс-служба клуба, 6 февраля команда Юрия Вернидуба сыграет против шведского "Эребру".

Игра пройдет на Pinatar Arena в испанском Сан-Педро-дель-Пинатаре, начало – в 16:00 по Киеву.

Таким образом, ближайшие спарринги "Кривбасса" выглядят следующим образом:

  • 6 февраля – "Эребру" (Швеция)
  • 7 февраля – "Рандерс" (Дания)
  • 9 февраля – "Левадия" (Эстония)
  • 12 февраля – "Согндал" (Норвегия)
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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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